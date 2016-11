Entspannt bis zum Jahresende

Berlin: Stadtteilzentrum Der Turm |

Karow. Unter dem Motto „Entspannt in die Weihnachtszeit“ veranstaltet das Stadtteilzentrum im Turm am 8. Dezember einen Workshop. Los geht es um 14.15 Uhr in der Busonistraße 136. Die Trainerin Corinna Fahrentholtz vermittelt Techniken der Stressbewältigung und des Stressmanagements in Theorie und Praxis. Die Übungen kann jeder in den Alltag einbauen. Der Workshop geht bis etwa 17 Uhr. Um einen Unkostenbeitrag von vier Euro wird gebeten. Weitere Informationen und Anmeldung bei Annedore Dreger unter 94 38 00 97. BW