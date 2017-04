Sicht auf Luthers Thesen

Buckow.

In diesem Jahr wird Martin Luther gefeiert, der vor 500 Jahren seine berühmten 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg nagelte. Eine besondere Sichtweise auf das Reformationsjubiläum präsentiert der Autor und Theologe Jürgen Mette in einem Vortrag am 4. Mai in der Evangelischen Gemeinschaft Buckow. Die Veranstaltung in der Fritz-Erler-Allee 79 findet an diesem Tag gleich zweimal statt, und zwar um 14.30 und um 19.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig. Spenden sind willkommen. Die Evangelische Gemeinschaft Buckow ist zu erreichen unter609 72 89. Weitere Infos unter www.gemeinschaft-buckow.de