deutsch-arabische Kulturveranstaltung

Berlin: Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord

Am Sonntag, den 9. Oktober 2016, präsentiert das Lesecafé im Stadtteilzentrum in Zusammenarbeit mit der nachhaltigen BücherboXX:



Der Mittlere Osten als Wiege der Zivilisation kommt zu Besuch in unser Lesecafé

Geschichten und Musik werden von Künstlern der Region dargeboten



Ab 15 Uhr erwartet Sie ein leckeres orientalisches Büfett.

Das Programm beginnt um 16 Uhr.



Außerdem wird eine Ausstellung gezeigt mit Bildern der Region von gestern und heute.



Der Eintritt ist frei. Über einen freiwilligen Beitrag zur Deckung der Kosten würden wir uns sehr freuen.



Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord, Halemweg 18, 13624 Berlin