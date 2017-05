Nahversorgungszentrum am Heckerdamm

Nahversorgungszentrum am Heckerdamm , Heckerdamm 225 , 13627 Berlin DE

Frühlingsfest für Klein & Groß in der Einkaufspassage am Heckerdamm 225 am 7.5.2017 von 13-17 Uhr - die Stadtteilkoordintaion Charlottenburg-Nord und der Mieterbeirat der Gewobag laden alle Bewohner herzlich ein!



Es wird gebastelt für den Muttertag, es gibt Würstchen und Live-Musik!