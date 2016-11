Für alle Schachbegeisterten: Der Schachclub Weiße Dame e.V. organisiert, unterstützt vom Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord, am 20.11.2016 ein Schachturnier in der Flüchtlingsunterkunft am Halemweg. Los geht es ab 14 Uhr.



Das Turnier ist offen für Menschen aus aller Welt, Kinder und Erwachsene. Preise gibt es natürlich auch!!!



Bei Interesse bitte im Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord, Tel. 9029-25260 melden.