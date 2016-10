Charlottenburg-Nord.

„Außer Kontrolle“ nennt sich eine neue Komödie der Theatergruppe der Trinitatisgemeinde. Zu sehen bekommt man sie am Sonnabend, 5. November, in der Sühne-Christi-Kirche, Toeplerstraße 1. Für 5 Euro Eintritt wird man ab 15 Uhr Zeuge einer Intrige in der britischen Regierung und darf erleben, wie ein Privatdetektiv die verfahrene Sache klärt. Infos: www.tt-berlin.de