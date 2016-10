Monika Grütters in Plötzensee

Berlin: Evangelischen Gedenkkirche Plötzensee |

Charlottenburg-Nord. Im Rahmen des nächsten Plötzenseer Abends am Donnerstag, 27. Oktober, wird Kulturstaatsministerin Monika Grütters einen Expertenvortrag halten. Um 19.30 Uhr referiert sie in der Evangelischen Gedenkkirche Plötzensee, Heckerdamm 226, zum Thema „Erinnerungskultur - Verantwortung für die Zukunft“ und steht anschließend zum Gespräch bereit. Bereits um 18.30 Uhr versammeln sich die Gäste in der benachbarten Katholischen Gedenkkirche Maria Regina Martyrum am Heckerdamm 230 zum ökumenischen Friedensgebet. tsc