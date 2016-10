Orientalisches beim Lesecafé

Berlin: Stadtteilzentrum Halemweg |

Charlottenburg-Nord. Warum man den Mittleren Osten als Wiege der Zivilisation betrachten kann, erfahren Besucher bei einem Lesecafé am Sonntag, 9. Oktober. Im Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord am Halemweg 18 begegnen sie ab 15 Uhr Künstlern, Geschichtenerzählern und Musikern und dürfen sich an einem orientalischen Buffet kostenlos stärken. Auch eine Ausstellung mit Bildern feiert Premiere. Wem die Angebote gefallen, der kann sich mit einer kleinen Spende bedanken. tsc