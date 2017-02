Berlin: Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord |

am Montag, 13. Februar 2017 um 15 Uhr

im Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord, Halemweg 18, 13627 Berlin, Tel. 9029-25260

ab 14 Uhr warten Kaffee und Kuchen auf Sie



Deutsches Rotes Kreuz lädt ein zur

Informationsveranstaltung zum Thema: Sturzvermeidung und Hausnotruf



Schätzungsweise 4 Millionen Senioren stürzen einmal im Jahr. Die meisten Stürze ereignen sich in den eigenen vier Wänden. Diese alarmierenden Tatsachen legen die Frage nahe, was Sie tun können, um zukünftig in Ihrer Wohnung Stürze zu vermeiden.

Wie hilft Ihnen ein Hausnotruf im Fall des Falles?