Am Freitag, den 4.11.2016 findet von 15-18 Uhr ein gemeinsames Fest vom Stadtteilzentrum Charlottenburg-Nord, Familienzentrum am Halemweg, den Grundschulen und Kitas aus dem Stadtteil im Familienzentrum am Halemweg 30 statt.

Unter dem Motto "Mach mit, bleib fit! - Gesundheitsaktion in Charlottenburg-Nord im Familienzentrum" kann Gesundheit mal anders erlebt werden und es gibt Spiel, Spaß und Aktionen! Alle sind herzlich Willkommen!