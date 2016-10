Berufswahl: Wie können Eltern helfen?

Kreuzberg.

Die planZ-Studienberatung lädt Eltern und Großeltern am Freitag, 28. Oktober, zu einem Seminar zum Thema Hilfe bei der Berufswahl ihrer Kinder und Enkel ein. Es findet von 13 bis 19 Uhr in der Erlebnis Factory, Kantstraße 47 in Charlottenburg, statt. Was ist bei der Suche nach einem Studien- oder Ausbildungsplatz zu beachten? Und wie kann sie begleitet werden? Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf 30 Personen begrenzt und eine verbindliche Anmeldung erforderlich. www.planz-studienberatung/elternseminare