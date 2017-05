Jobpoint zeigt Onlinebewerbung

Charlottenburg.

Im Zeitalter der Digitalisierung kann scheitern, wer die Grundregeln der Onlinebewerbung nicht kennt. Welche das sind, erklären Fachleute im Jobpoint Charlottenburg-Wilmersdorf, Pestalozzistraße 80, am Dienstag, 30. Mai. Von 10 bis 12 Uhr erfahren Teilnehmer die richtige Herangehensweise, um Lebensläufe, PDF-Dateien und Zeugnisse am Computer zu verschicken. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl sollte man sich anmelden per E-Mail an charlottenburg-wilmersdorf@jobpoint-berlin.de oder unter31 00 77 20.