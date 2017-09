Messe als Orientierung

Berlin.

Du hast viele Interessen, aber keine Ahnung, welche Ausbildung oder welches Studium es für dich sein soll, ganz einfach weil es so viele gibt? Die Messe "Einstieg Berlin" kann helfen. Am 10. und 11. November gibt es Tipps, welcher Beruf am ehesten zu einem passt. Rund 220 Hochschulen und Unternehmen stehen in Halle 1.1 der Messe Berlin Rede und Antwort zu Ausbildung, Studium und dem Bundesfreiwilligendienst. Antworten gibt es etwa auf Fragen wie "Wie bewerbe ich mich richtig", "Was kann ich im Freiwilligendienst alles tun" oder "Was muss ich bei einem Auslandaufenthalt beachten". Es können zudem Berufe vor Ort ausprobiert werden. Die Besucher können Tests machen, in denen ihre Interessen und Fähigkeiten abgefragt werden. Zu ihrem Ergebnis erhalten sie eine Liste mit passenden Ausstellern auf der Messe. Geöffnet ist die Messe an der Jaffestraße jeweils von 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.einstieg.com/berlin