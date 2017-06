Stadtnatur-Trip am Teufelsberg

Grunewald.

„Pionierpflanzen erobern ehemalige Abhörstation“ heißt eine Führung zu den Ruinen auf dem Teufelsberg anlässlich des Tags der Langen Stadtnatur. Am Sonnabend, 17. Juni, unternehmen Umweltstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) und Bürgermeister Reinhard Naumann (SPD) ihren Marsch von 15 bis 17 Uhr. Wer teilnehmen will, trifft die Politiker am Zufahrtstor der ehemaligen Abhörstation auf dem Teufelsberg an der Teufelsseechaussee 10. Einzeltickets für die Führung kosten 4 Euro. Das 26-Stunden-Ticket für alle Veranstaltungen des Stadtnaturtags kostet 7, ermäßigt 5 Euro. Infos auf 2017.langertagderstadtnatur.de