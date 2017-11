BUCHPREMIERE

BERLIN-KRIMI



Der Berliner Autor Josef Schley stellt seinen neuen, kommunalpolitisch hochaktuellen Kriminalroman `ZentralStadion`auf einer Veranstaltung des Freundeskreises der Stadtbibliothek Charlottenburg- Wilmersdorf vor.



ZentralStadion:     



Die ehemaligen `Tennisplätze am Ku´damm` sind seit einer Saison unter neuem Namen wieder eröffnet, als einer der beiden Inhaber ganz in der Nähe der Courts, in der Albrecht-Achilles-Straße, umgebracht wird.

Kriminalhauptkommissar Hans Stern vom LKA Berlin und das Team der Ersten Mordkommission übernehmen den Fall. Die Ermittlungen gestalten sich zunächst schwierig. Zeugen scheint es nicht zu geben, die Suche nach der Tatwaffe bleibt erfolglos.

Ist der Täter im engeren Umfeld des ZentralStadions zu finden oder liegt das Motiv für das Verbrechen doch eher im turbulenten Privatleben des Opfers?

Eine Antwort auf die Frage könnte vielleicht der Obdachlose liefern, der sich häufig in der Nähe des Tatortes aufgehalten hat. Die fieberhafte Suche beginnt.



ISBN 9783744887922