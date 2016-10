Divine Carousel - ZEITLOS

In der aktuellen Show reisen die Divine Carousel Girls mit den Zuschauern in die verschiedensten Epochen der Weltgeschichte. Dabei bedienen sie sich einer Zeitmaschine, die sie durch einen Zufallsgenerator in die Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit führt und sie dort unterschiedlichste Abenteuer überstehen lässt.Die Filmbühne am Steinplatz bietet den Gästen vor der Show wieder eine Auswahl an leckeren Kleinigkeiten wie Flammkuchen bis hin zu Hauptgerichten an. Auch die Getränkeauswahl lässt keine Wünsche unerfüllt.Die Divine Carousel Girls sind Alice Dee, Nikita, Sugar, Van Essa da Silva und Ruda Puda.