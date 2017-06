Eine Soap über Sekretärinnen

Berlin: Wilde Oscar |

Charlottenburg. Als musikalische Vorzimmer-Soap darf man sich die Darbietung „Büromietzen“ vorstellen. Sie findet am Freitag, 9. Juni, ab 19 Uhr im Lokal Wilde Oscar, Niebuhrstraße 59, statt und handelt von normalen Wahnsinn, den Chefsekretärinnen wie Lola und Sybille meistern müssen. Auch mit Hilfe von Musik erfährt das Publikum alles, was es über das Leben der Schreibtischtäterinnen zu wissen gilt. Karten kosten im Vorverkauf 19,50 Euro und an der Abendkasse 24,50 Euro. tsc