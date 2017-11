Kunst und Tanz in Charlottenburg

Die Ausstellung findet im Parkwächterhaus im Lietzenseepark(1. OG.: Wundtstraße 39, 14057 Berlin) stattDie Berliner Choreografin Sibylle Günther läßt sich durch Rolf Giegolds vierte Einzelausstellung in der Emerson Gallery inspirieren. Giegold zeigt eine Sammlung aquarellierter Ver- und Gebotszeichen zur Park- und Gartenbenutzung aus Europa, Asien und Nordamerika. Im Dachgeschoss des Hauses werden Texte historischer Parkordnungen aus dem deutschsprachigen Raum in einer mehrkanaligen Klanginstallation akustisch wiederbelebt.In einer für diese Ausstellung eigens konzipierte Performance setzt Günther wiederum diese Verhaltensregeln in Körpersprache um. Form und Inhalt stehen in einem spannenden Verhältnis zueinander, während die Klanginstallation die Bewegungen der Tänzerinnen untermalt.(Vgl.: http://www.collage-moderne.de/ undIm Rahmen der Sanierung des Hauses beschränkt sich die Besucheranzahl auf je 10 Personen. Wir bitten um Verständnis bei möglichen Wartezeiten zur Besichtigung der Ausstellung.Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei.Die Tanzperformance hängt vom Wetter ab, bei Regen wird sie verschoben.Der Empfang beginnt unabhängig vom Wetter.