Live dabei wenn die Abendschau entsteht: Daniel Buchholz lädt zur Exklusiv-Tour

Spandau. Wer hautnah erleben will, wie die Berliner Abendschau entsteht oder Nachrichten ins Radio kommen, der ist am 9. Januar zur Exklusiv-Tour mit Daniel Buchholz eingeladen.

Der Spandauer SPD-Abgeordnete hat die Entdeckertour mit Blick hinter die Kulissen des RBB-Fernsehzentrums an der Masurenallee organisiert. Im Studio der Abendschau besuchen die Teilnehmer den Arbeitsplatz der Moderatoren Cathrin Böhme und Sascha Hingst. Die redaktionellen Abläufe von der Themenfindung bis zur Sendung werden erklärt, dazu die Studiotechnik von Blue Box bis Teleprompter. „Und wer weiß, vielleicht begegnen wir auf den langen Fluren ja einem bekannten Fernseh-Gesicht“, so Daniel Buchholz.Die 90-minütige Tour beginnt um 16 Uhr und ist kostenlos. Weil die Besichtigung über mehrere Stockwerke geht, werden weite Wege zurückgelegt.Eine Teilnahme ist nur nach bestätigter Anmeldung möglich. Wer dabei sein will, sendet eine E-Mail an info@daniel-buchholz.de oder hinterlässt unter92 35 92 80 seinen Namen, Adresse und Telefonnummer. Anmeldeschluss ist der 2. Januar 2017. Gibt es mehr Anmeldungen als Plätze, entscheidet das Losglück. Bei einer Zusage gibt es rechtzeitig weitere Informationen zum Ablauf.