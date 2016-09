Mitsingkonzert bei Wilde Oscar

Wann haben Sie das letzte Mal gesungen???

Die SaitenSpringer Berlin & Friends feiern am Sonntag, 9.10., den 19. Auftritt bei Wilde Oscar in Charlottenburg - meistens sind sie ausverkauft.Nicht durch Werbung sondern durch „Mund-zu-Mund-Propaganda“ wächst die Fangemeinde stetig.Singen macht Spaß, Singen tut gut, Singen macht munter und Singen macht Mut.Die SaitenSpringer sorgen für einen unverwechselbaren Live-Sound mit drei Gitarren und einem Keyboard. Liedertexte werden per Beamer an die Wand projiziert und schon kann es losgehen. In lockerer Atmosphäre kommt beste Stimmung auf, Erinnerungen an frühere Lagerfeuerromantik werden wach:Jeder singt nach Lust und Laune mit.Präsentiert wird ein echtes Cross-Over Programm mit Oldies und Ohrwürmern von damals bis heute.U.a. von den Beatles, Simon&Garfunkel, Cat Stevens, Elvis, Rocco Granata, Hannes Wader, Udo Jürgens, Hans Albers, Jonny Cash, Reinhard Mey, Karat, Marianne Rosenberg uvm.Sicher ist: Alle Gäste fühlen sich danach richtig wohl, entspannt und beschwingt, Singen ist wie Medizin für den ganzen Körper – ohne Nebenwirkungen.Die Jungs machen dies ohne kommerzielle Interessen und in ihrer Freizeit, weil sie finden, es gibt zu wenige Gelegenheiten in Gemeinschaft zu singen. Und weil es Spaß macht! Mir jedenfalls hat es Spaß gemacht.Hörproben und Fotos sind bei facebook zu finden: www.facebook.com/saitenspringerberlin und auf der Website: www.saitenspringer.berlin