Nostalgie beim Familiensonntag

Charlottenburg. Wie Charlottenburger Kinder in früheren Zeiten gebastelt, gespielt und gesungen haben, kann auch für die heutigen Knirpse nicht verkehrt sein. Mit dieser Einsicht zeigt das Bezirksmuseum Villa Oppenheim, Schloßstraße 55, beim nächsten Familiensonntag, 6. November, ab 12 Uhr, was vor 100 Jahren in Sachen Freizeitaktivitäten angesagt war. Unter der Anleitung von Monika Cieslik-von Alm, Dr. Christa Händle und Heike Zanzig vom Museumsfreundeskreis bastelt man auch Laternen und Transparente aus Pappe und Papier. tsc