Panorama der Künste | Vernissage & Vorbesichtigung

Die führende Onlineauktionsplattform für Kunst und Luxusobjekte Auctionata lädt zur Vorbesichtigung ausgewählter Highlights der Fine Art Wochen.Vernissage: Donnerstag, 24. November 2016, ab 17 UhrOpen Preview: 25. & 26. November, 12 - 20 UhrKurfürstendamm 212, 10719 Berlin- Eintritt frei -Mit rund 100 klassischen Auktionen im Fine-Art-Bereich blickt Auctionata auf ein aufregendes Kunstjahr 2016 zurück. Der krönende Abschluss erfolgt nun mit den Fine Art Wochen vom 23. November bis zum 6. Dezember, in denen mit insgesamt 14 Auktionen und mehr als 2000 Kunstwerken ein breites künstlerisches Panorama präsentiert wird, beginnend bei den Alten Meistern über die Klassische Moderne bis zur Zeitgenössischen Kunst. Die Auktionen bieten eine besondere Auswahl an Gemälden, Skulpturen, Editionen und Fotografien und werden per Livestream über www.auctionata.com übertragen. Kunstsammler aus aller Welt können online oder über Auctionatas iPhone App mitbieten.Die Highlights der Berliner Kunstauktionen werden in unserer Location im Kurfürstendamm 212 ausgestellt. Es erwartet Sie eine bunte Vielfalt an besonderen Kunstwerken aus allen Epochen.Die Kataloge sind hier einsehbar: http://bit.ly/fine-art-wochen Rückfragen | preview@auctionata.com | +49 30 98320222