Schau zum Hotel Bogota

Charlottenburg.

Als das legendäre Hotel Bogota in der Schlüterstraße 45 Ende 2013 für immer schloss, hat dies dem Mythos eher genutzt. Eine neue Ausstellung in einem Ideenbüro an der Herbartstraße 28 widmet sich jetzt diesem Gästehaus und seiner 102 Jahre alten Geschichte. Und sogar Stücke aus dem alten Inventar werden käuflich zu erwerben sein. Geöffnet ist die Schau „Die letzten Tage des Hotel Bogota“ bis Sonntag, 13. November, täglich von 14 bis 19 Uhr. Gastgeber ist das Unternehmernetzwerk „Plan B + Vitamin B“.