Schwof in der Fasanenstraße

Berlin: Jüdisches Gemeindehaus |

Charlottenburg. Eine der der fröhlichsten Veranstaltungen der Jüdischen Kulturtage verspricht eine Ballroom Swing Party zu werden, die im jüdischen Gemeindehaus an der Fasanenstraße 79 stattfinden soll. Am Sonnabend, 12. November, hören Gäste dort ab 19.30 Uhr klassische und urbane Schwof-Musik des Capital Dance Orchestras und können dazu über die Tanzfläche wirbeln. Es soll eine Atmosphäre in Anlehnung an die 20er-Jahre entstehen, als diese Gattung ihre Glanzzeit erlebte. Karten kosten 20 Euro und sind vor Ort im Gemeindehaus erhältlich. tsc