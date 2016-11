Berlin: Eigentümergemeinschaft Berlichingenstraße 12 |

Moabit. Für das ehemalige Wohnheim wohnungsloser Männer in der Berlichingenstraße 12 haben die Eigentümer bei Gericht die Räumung beantragt. Das Bündnis „Zwangsräumungen verhindern“ und der Runde Tisch gegen Gentrifizierung in Moabit machen dagegen mit einer „krachlauten“ Kundgebung mobil. Sie findet am 1. Dezember um 13 Uhr vor dem Firmensitz der Eigentümer in der Kantstraße 30 statt. KEN