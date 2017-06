Energie-Aktionstag am 17. Juni 2017 auf der Mierendorff-INSEL

Die Nachhaltige Mierendorff-INSEL 2030

Energiestandort gestern-heute-morgen - INSEL-Aktionstag 17. Juni 2017



Seit Juli 2015 beteiligt sich der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit der Nachhaltigen Mierendorff-INSEL am Wettbewerb Zukunftsstadt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Als einziger Bezirk haben wir es in die 2. Phase des bundesweiten Wettbewerbs geschafft, das erste Drittel dieser Etappe liegt bereits hinter uns.

Längst hat sich die Initiative rund um den Mierendorffplatz als ein innovativer Vordenker für eine nachhaltige beteiligungsorientierte Stadtteilentwicklung etabliert. Klimaneutralität und alternative Energieversorgung bestimmen die zukünftige Stadtteilgestaltung mit. Daher hat sich die Initiative für ihren diesjährigen Aktionstag das Thema Energie gewählt. Unter dem Motto:



Die Nachhaltige Mierendorff-INSEL 2030 // Energiestandort gestern-heute-morgen



finden am 17. Juni von 11:00 bis 17:00 Uhr auf der Mierendorff-INSEL zahlreiche Aktionen rund um das Thema nachhaltige Energie statt:

• Wissenschaftsbeirat und Zukunftsteam stellen gemeinsam ihre bisherigen Ergebnisse für den Wettbewerb und die INSEL vor

• verschiedene Energieinitiativen und -unternehmen präsentieren auf einem Energiemarkt auf dem Mierendorffplatz ihre Produkte

• eine Fahrradrundfahrt führt zu den wichtigsten Orten zum Thema Energie und Industriegeschichte der INSEL

• es gibt Kunstaktionen zum Thema

• es gibt einen Workshop zum Solarautos selber bauen für Groß und Klein und

• mit einem Solarboot kann die INSEL umfahren werden.



Abgerundet wird das Ganze mit einer Party auf dem Gelände rund um den alten Wasserturm an der Gaußstraße ab 17:00 Uhr.

Anbei finden Sie das ausführliche Programm.



Für Rückfragen stehen die Geschäftsführerin Andrea Isermann-Kühn und die Stadtteilkoordinatorin Miriam Sperlich gerne zur Verfügung:



Telefon: +49 (0)30 3445874

Mail: kiezbuero@dorfwerkstadt.de