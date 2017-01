Charlottenburg.

Dank Unterstützung der Deutschen Krebsstiftung geht ein besonderes Projekt des Nachbarschaftshauses am Lietzensee, Herbartstraße 25, in die nächste Runde: Ein kostenloser Tanzkreis für Krebspatienten der Stiftung "Perspektiven" und der Aline-Reimer-Stiftung, jeden jeden Mittwoch ab 17 Uhr und ab 18.30 Uhr. Hier kommen nicht nur Menschen mit Krebsleiden in Bewegung, sondern alle, die an diesem Sport Freude finden. Auch wenig belastbare Tänzer sind willkommen. Anmeldung unter tanzen-perspektiven@web.de oder0179/541 94 78 (Di 11-12 Uhr, Mi 14-15 Uhr).