Kampfsport in den Ferien

Charlottenburg.

Selbstverteidigung üben, die Persönlichkeit stärken, Spaß an der Bewegung entdecken – beim Mewis Dojo, Franklinstraße 12, steht genau das beim Kids & Fun Camp in den Winterferien auf dem Programm. Von Montag, 30. Januar, bis Freitag, 3. Februar, leitet André Mewis mit seinen Kursleitern die Novizen von 9 bis 15 Uhr an und bringt ihnen die Grundlagen der Kampfkunst nahe. Die Tagespauschale beträgt pro Teilnehmer 40 Euro, das gesamte Camp kostet 139 Euro. Anmeldungen erfolgen per E-Mail unter mewis-dojo@gmx.de