Arbeiten auf dem Flughafen

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Ein Jobdating mit den Unternehmen Aeroground Berlin und Gaetan findet am Donnerstag, 26. Januar, statt. Im Jobpoint, Pestalozzistraße 80, freuen sich die Firmen ab 10 Uhr auf Kontakt zu möglichen Bewerbern. Sie könnten künftig am Flughafen Tegel zum Beispiel Flugzeuge beladen oder Transport- und Reinigungsdienste versehen. Interessierte melden bitte an unter charlottenburg-wilmersdorf@jobpoint-berlin.de oder31 00 77 20.