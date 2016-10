Jobmesse bei Mercedes

Charlottenburg. Jobs, Chancen, neue Kontakte: Am 8. und 9. Oktober zeigen Unternehmen in der Mercedes-Welt, was sie Bewerbern zu bieten haben.

Wer seinen Arbeitgeber wechseln möchte, kann sich am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr inspirieren lassen. Rund 100 Teilnehmer präsentieren auf dem Areal der Daimler AG am Salzufer 1 zum achten Mal ihre Vorstellungen von zeitgemäßer Arbeit.Im international besetzten Teilnehmerfeld finden sich selbst Vertreter aus Taiwan. Und ein Rahmenprogramm mit Workshops sorgt dafür, dass sich Besucher der Jobmesse aktiv einbringen können. Am Ende soll es ihnen dann leicht fallen, sich für eines von über 5600 Angeboten zu entscheiden, das zu ihnen passt. Sie können unabhängig von Schulnoten und Zeugnisse Kontakte knüpfen zu Personalverantwortlichen auf Talentsuche. „Hier kommt es nicht auf fachliches Know-how und top gestaltete Lebensläufe an, sondern vor allem auf die Persönlichkeit, Motivation und das Auftreten. Das ist eine Chance für jeden Bewerber“, verspricht Geschäftsleiter Stefan Süß.An großen Namen soll es nicht mangeln. Die Berliner Sparkasse hat sich zur Messe beispielsweise ebenso angesagt wie die Lufthansa, Sixt, der Bundesnachrichtendienst und die Charité. Der Eintritt ist frei.