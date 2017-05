Textilien als Ressource nutzen

Berlin: Umweltbüro Lichtenberg |

Neu-Hohenschönhausen. Textilien sind nicht nur modisch, sondern auch sonst vielfach zu verwenden. Wie sie als Ressource genutzt werden können, darüber gibt der Thementag Textil des Umweltbüros Lichtenberg in der Passower Straße 35 am 21. Mai von 14 bis 17 Uhr Auskunft. Die Textil- und Upcycling-Expertin Sigrid Münzberg wird einen Einblick in die Verwendung von Textilien in der Mode geben und zeigen, wie der bewusste Umgang mit Kleidung aussehen kann. Anschließend können die Teilnehmer mitgebrachte Kleidung mit Textildruck aufpeppen. Der Thementag findet in Kooperation mit der Volkshochschule Lichtenberg statt. Die notwendige Anmeldung über die VHS erfolgt unter 902 96 59 76. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Teilnahme kostet acht Euro. Materialkosten in Höhe von bis zu fünf Euro werden erhoben. KW