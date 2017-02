Zauberhaftes Island

Berlin: Humboldt-Haus WBG Humboldt-Universität e.G. |

Neu-Hohenschönhausen. Unter dem Motto "Island – Zauber der Freiheit" heißt es beim Salonabend am 17. Februar um 19.30 Uhr im Humboldt-Haus an der Warnitzer Straße 13 A. Gastgeberin Alina Martirosjan-Pätzold begrüßt die klassische Sängerin Arndis Halla, die im Isländischen Nationaltheater mitwirkte. Sie wird den Salon-Besuchern nicht nur die Klänge des Nordens nahebringen, sondern auch auf die isländischen Mythen und Sagen eingehen, die von allerlei Elfen und Trollen berichten. Zudem gibt es kulinarische Spezialitäten aus Island. Die Teilnahme am Salonabend kostet 18 Euro, Anmeldung unter 553 22 76. KW