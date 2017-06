Wie gehen gerechte Steuern?

Berlin: Rathaus Charlottenburg |

Spandau/Charlottenburg. Wie geht gerechte Steuerpolitik? Um diese Frage dreht sich alles bei einer Diskussionsveranstaltung über Steuergerechtigkeit. Dazu lädt der Spandauer Bundestagsabgeordnete Swen Schulz (SPD) am 20. Juni um 19.30 Uhr ins Rathaus Charlottenburg ein. Gast ist Cansel Kiziltepe, stellvertretende finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Das Rathaus in Charlottenburg ist an der Otto-Suhr-Allee 100 zu finden. Diskutiert wird im Bürgersaal. uk