Berlin: Anton-Saefkow-Bibliothek |

Fennpfuhl. Ein Vortrag über die Lichtenberger Naturdenkmale steht am Montag, 7. August, um 18 Uhr auf dem Programm in der Anton-Saefkow-Bibliothek am Anton-Saefkow-Platz 14. Die Leiterin des Umweltbüros, Doreen Hanutschke, stellt die knapp 40 Naturdenkmale im Bezirk vor und erzählt Wissenswertes über deren Geschichte. Die Teilnahme kostet zwei Euro, Anmeldung und Infos unter 902 96 37 73. bm