Berlin: Anton-Saefkow-Bibliothek |

Fennpfuhl. Aufschlagen, loslesen – so funktioniert ein Buch. Mit dem E-Book-Reader ist es ein wenig komplizierter, weshalb die Anton-Saefkow-Bibliothek eine Einführung in den Umgang mit elektronischen Lesegeräten anbietet: am Donnerstag, 20. Juli, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr am Anton-Saefkow-Platz 14. Um Anmeldung unter 902 96 37 90 wird gebeten. bm