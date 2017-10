Der allerneuste Erziehungsplan

Heinrich von Kleist





Erziehung ist (k)ein Kasperspiel!





Was in der Physik ganz logisch ist, kann in der Erziehung nicht falsch sein. Vor allem, wenn es gilt, die Moral dieser Gesellschaft zu retten. Professor päd. C.J. Levanus ist überzeugt: Gemäß dem physikalischen Gesetz der Kompensation und des Ausgleichs erreicht man beim Kinde die Tugend: Benutze das Gesetz des Widerspruchs. Setze dem Kind das Schlechte vor und bewege es so zum Guten.

Manche Umstände brauchen halt ungewöhnliche Maßnahmen und deshalb -hochgeehrtes Publikum! - wäre der Vortrag hier zu Ende, wenn sich nicht der Kasper, der Teufel, das Krokodil, die Gretel und die Oma zu Wort melden würden...





Mit Berufung auf den „Allerneusten Erziehungsplan“, den Heinrich von Kleist verfasst hat, erleben sie mit Professor päd. C.J. Levanus und seiner Assistentin C. Schmidt eine geniale Er- und Beziehungsberatung.







Regie: Hans- Jochen Menzel



Spiel: Christine Müller und Torsten Gesser



Puppen: Thomas Klemm