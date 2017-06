Die 13 Monate mit Musik

Berlin: Anton-Saefkow-Bibliothek |

Fennpfuhl. Rund um Erich Kästners Gedichtzyklus „Die 13 Monate“ dreht sich ein musikalisch-literarischer Abend am Montag, 12. Juni, ab 19 Uhr in der Anton-Saefkow-Bibliothek. Das Programm gestaltet die Schauspielerin Angelika Neutschel mit den Musikerinnen Irene Wittermann am Piano und Tanja Schwarze an der Geige. Geschrieben hat Kästner den Gedichtzyklus für Städter, die schon vor mehr als 50 Jahren den natürlichen Jahreszyklen entwöhnt schienen. Die Künstlerinnen charakterisieren in mal düsteren, mal humorvollen Tönen den Kanon der Monate. Dazu erklingt Musik, unter anderem von Beethoven, Tschaikowsky, Dvorak und Massanet. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt drei Euro. Karten und Infos gibt es in der Bibliothek am Anton-Saefkow-Platz 14 und unter 902 96 37 73. bm