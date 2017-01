Iran-Reisende berichtet über ihre Erlebnisse in der Anton-Saefkow-Bibliothek

Berlin: Anton-Saefkow-Bibliothek |

Fennpfuhl. Die Lichtenbergerin Sabine Geschke reiste in den Iran und erlebte die Islamische Republik als interessantes Land, seine Bevölkerung als überraschend offen und gastfreundlich. Am 13. Januar wird sie in ihrem Vortrag "Iran – Reise in ein unbekanntes Land" von ihrer Tour in der Anton-Saefkow-Bibliothek, Anton-Saefkow-Platz 14, in Wort und Bild berichten. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr, der Eintritt kostet zwei Euro. Weitere Informationen gibt es unter 902 96 37 73. KW