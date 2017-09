Piraten, Piraten

In einem Sturm ging das Piratenkind Molly verloren - nun ist sie ganz allein. Molly hört auf ihr Herz und macht sich auf in die geheimnisvolle Piratenhauptstadt mitten in der Karibik. Sie heuert auf einem Piratenschiff an. Eigentlich sind Mädchen an Bord strengstens verboten, sagt zumindest eine Piratenregel. Aber wieso auf Regeln hören, wenn Abenteuer und Freiheit locken. Und es wird turbulent und stürmisch….und Molly springt hinein in kämpferische Abenteuer mit wunderbar wilden Wendungen und viel Musik auf hoher See.





Regie: Björn Langhans



Spiel: Christine Müller & Martin Karl



Ausstattung (Bühne, Kostüme, Puppe): Ira Hausmann



Regieassistenz: Edda Battigelli