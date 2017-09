Berlin: Anton-Saefkow-Bibliothek |

Fennpfuhl. Das Schattentheater Scuraluna zeigt das Kinderstück „Der kleine Angsthase“ mit Lichtspielen, Schattenfiguren und viel Live-Musik – am Sonnabend, 23. September, um 10 Uhr in der Anton-Saefkow-Bibliothek am Anton-Saefkow-Platz. Im Anschluss gibt es Mal- und Bastelangebote. Für Mieter der Howoge, die ihre Mieterkarte vorlegen, ist der Eintritt frei, alle anderen müssen einen Euro zahlen. bm