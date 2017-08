Fragen an den Abgeordneten?

Berlin: Castello Einkaufszentrum |

Fennpfuhl. Mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Pätzold endet am Donnerstag, 14. September, um 16.30 Uhr die Reihe „Bürger fragen – Politiker antworten“ im Castello an der Landsberger Allee 171. Im Vorfeld der Bundestagswahl am 24. September haben sich dann die Lichtenberger Kandidaten der SPD, Grünen, Linken und CDU vorgestellt. Veranstalter ist die Werbegemeinschaft des Einkaufszentrums. Wer Fragen an oder Anregungen für den CDU-Politiker hat, ist herzlich willkommen. bm