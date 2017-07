Fragen an den Kandidaten?

Berlin: Castello Einkaufszentrum |

Fennpfuhl. „Bürger fragen – Politiker antworten“ lautet im August und September das Motto im Castello an der Landsberger Allee 171. Im Vorfeld der Bundestagswahl am 24. September stehen dort die Lichtenberger Kandidaten der SPD, CDU, Grünen und Linken Rede und Antwort. Veranstalter ist die Werbegemeinschaft des Einkaufszentrums. Den Anfang macht der amtierende Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Kevin Hönicke, am Donnerstag, 10. August, um 16.30 Uhr. Wer Fragen an oder Anregungen für den Bundestagskandidaten der Sozialdemokraten hat, ist herzlich willkommen. bm