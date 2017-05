Berlin: Castello Einkaufszentrum |

Fennpfuhl. Er ist einer der schillerndsten Jazz-Musiker in Deutschland: Der Pianist und Bandleader Andrej Hermlin ist am 7. Juni ab 16.30 Uhr im Talk „Gefragte Leute gefragt“ im Einkaufszentrum „Castello“ in der Landsberger Straße 171 zu Gast. Der Moderator Karl-Heinz Labetzsch wird mit Hermlin über seinen Werdegang als Musiker sprechen. Daneben wird die Sängerin Eileen mit stimmungsvollen Titeln für musikalische Unterhaltung sorgen. Der Eintritt ist frei. KW