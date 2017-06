Berlin: Seniorenfreizeitstätte Judith Auer |

Alt-Hohenschönhausen. Die Seniorenbegegnungsstätte Judith-Auer plant für den 19. Juni eine gemeinsame Dampferfahrt. Wer mit in See stechen möchte, sollte sich melden – und zwar in der Judith-Auer-Straße 8 oder unter 97 10 62 51. Dann gibt es genaue Infos zum Ort, zur Zeit, Route und zu den Kosten. bm