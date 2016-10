Kiez-Atlas mit Lieblingsorten für Lichtenberg mitgestalten

Berlin: Rathaus Lichtenberg |

Lichtenberg. Das Projekt „Ein Kiez-Atlas für alle – Lichtenberger Lieblings-Orte“ sucht engagierte Mitstreiter. Einwohner mit und ohne Beeinträchtigung sollen in partnerschaftlicher Zusammenarbeit einen Kiez-Atlas mit den Lieblings-Orten in Lichtenberg gestalten. Dabei kann jeder seinen Ort vorschlagen, über den dann abgestimmt wird. Anschließend besuchen Kleingruppen die Plätze und begutachten sie. Bürgermeisterin Birgit Monteiro (SPD): „Nachdem bereits der erste Kiezatlas mit Hohenschönhausener Lieblings-Orten ein großer Erfolg war, ist es gut, dass nun auch Lichtenberg ins Visier genommen wird.“ Das Treffen findet am Montag, 10. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr im Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstraße 6, Zimmer zwei, statt. KT