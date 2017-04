Frühlingstour mit dem ADFC

Lichtenberg.

Am 7. Mai geht es im familienfreundlichem Tempo zusammen mit dem Verein Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) auf Frühlingstour. Geradelt wird auf von Autos wenig befahrenen Wegen. Von 14 bis 16 Uhr führt die am Rathaus Lichtenberg in der Möllendorffstraße 6 beginnende Tour zum Landschaftspark Herzberge, über den Zentralfriedhof Friedrichsfelde und den Tierpark weiter nach Karlshorst zur Trabrennbahn. Die Fahrradtour endet an der Gartenarbeitsschule Lichtenberg in der Trautener Straße 40 – mit kleinen Speisen und Getränken gegen einen geringen Unkostenbeitrag. Die Teilnahme an der Tour ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.adfc-berlin.de/lichtenberg