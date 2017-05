Schulfest mit Flohmarkt

Französisch Buchholz.

Anlässlich seines 25. Geburtstags lädt der Schulförderverein „Buchholzer Laubfrosch“ am 19. Mai zu einem Schulfest ein. Es findet in der Jeanne-Barez-Schule, Hauptstraße 66 (gelbe Schule), statt. Unter anderem wird von 14 bis 18 Uhr ein Flohmarkt veranstaltet. Wer einen Stand aufbauen möchte, meldet sich per E-Mail buchholzer-laubfrosch@gmx.de , per SMS oder WhatsApp-Nachricht unter0152 34 77 34 11 an. Ab 19 Uhr sorgt dann auf dem Fest eine Live-Band für Stimmung. Die Schule ist übrigens die zweitgrößte in Pankow. Weil im kommenden Schuljahr zwei weitere Klassen eingerichtet werden, wird sie dann voraussichtlich die größte des Bezirks sein.