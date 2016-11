Adventscafé im Amtshaus

Französisch Buchholz.

Zu einem Adventscafé lädt das Amtshaus Buchholz am 26. November von 11 bis 14 Uhr ein. In gemütlicher Runde können Adventsgestecke und -kränze gestaltet werden. Dazu gibt es selbst gebackene Plätzchen, Kaffee und Kakao. Ansprechpartnerin im Amtshaus in der Berliner Straße 24 ist Monika Tangenberg. Es wird um einen Unkostenbeitrag von vier Euro für Material gebeten. Weitere Infos und Anmeldung unter475 84 72 oder per E-Mail info@amtshaus-buchholz.de