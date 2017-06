Buchholz feiert sein 775. Jubiläum am 17. und 18. Juni 2017

Französisch Buchholz. „Buchholz, wat haste dir verändert“ ist das Motto der diesjährigen Buchholzer Festtage.

Vom 16. bis 18. Juni wird bei den Festtagen der 775. Geburtstag von Buchholz gefeiert. „Gemeinsam blicken wir auf eine lange Geschichte unseres Ortsteils zurück“, sagt Jens Tangenberg, der Leiter des Organisationsteams. „Aus einer kleinen Ansiedlung an der Panke, an einem Buchenwäldchen, ist über die Jahrhunderte hinweg ein stetig wachsender Vorort der Millionenmetropole und dann ein Berliner Ortsteil geworden. Mittlerweile leben fast 20.000 Einwohner in Französisch Buchholz.“Anlässlich des Jubiläums gibt der Bürgerverein Französisch Buchholz ein Büchlein zur Ortsgeschichte heraus. Themenschwerpunkt ist die Entwicklung der vergangenen 25 Jahre. Es ist an den Festtagen am Stand des Bürgervereins erhältlich. Der Verkaufserlös soll in die Pflanzung von 775 Buchen im Bucher Forst als Erinnerung an das Jubiläum fließen.Selbstverständlich wird zu den Festtagen viel gefeiert. Es gibt Angebote zum Mitmachen, Staunen und Genießen für die ganze Familie. Vorbereitet wird das Fest von Engagierten aus dem Amtshaus Buchholz, der evangelischen Kirchengemeinde, des SV Buchholz und des Bürgervereins Französisch Buchholz. Feierlich eröffnet werden die Festtage auf der Festwiesen-Bühne an der Kirche am 16. Juni um 18 Uhr vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD).Am 17. Juni ist das Festgelände von 13.30 bis 23 Uhr sowie am 18. Juni von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Höhepunkt am späten Sonnabendabend wird um 23 Uhr ein großes Höhenfeuerwerk sein. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst unter freiem Himmel. Höhepunkt des Tages ist der traditionelle historische Festumzug. Dieser beginnt um 15 Uhr am Hugenottenplatz.