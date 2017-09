Einladung zum HOLUNDER-Fest am Samstag, 16.9.2017 nach Französisch Buchholz

Köstlichkeiten aus der Holunderbeere

Samstag, 16.9.2017, 16 Uhr bis 18 Uhr im

Gemeindehaus der Evangelischen Kirche

Hauptstr. 58, 13127 Berlin (Tram 50)Holunder beschert uns zweimal im Jahr eine Fülle von Köstlichkeiten. Schon im Frühjahr gab es in der Kirchengemeinde einen Tag zum Holunder - Heilwirkung Holunderblüten – Blüten sammeln – Blüten verarbeiten - Leckeres aus Blüten verkosten.Im Herbst nun wird die Holunderbeere vorgestellt: Köstlichkeiten aus der Holunderbeere: Samstag, 16.9.2017, 16 Uhr bis 18 Uhr im Gemeindehaus – offen für alle. Frau Hengst und Frau Hardieck laden ein, ein paar dieser Köstlichkeiten gemeinsam zuzubereiten. Frau Hardieck wird über die Heilkraft des Holunders erzählen. Kleine Geschichten, Gedichte und Lieder huldigen dem Holunder, denn beispielsweise auch die Hugenotten liebten den Holunder und verwendeten ihn vielfältig in der Küche.Eingeladen sind alle, die Gemeinde freut sich auch über Gäste. Um eine kleine Spende für den Aufwand wird gebeten.Fragen zum Holunder gern auch vorab per Mail an Frau Rita Hengst: rita.hengst@gmx.deBienvenue à Französisch BuchholzAnne Schäfer-Junker, Ortschronistin von Französisch Buchholz